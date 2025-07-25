أعلن نادي الكويت الكويتي تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط المصري سام مرسي، قادماً من صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي.

وجاء في بيان نشره النادي عبر حسابه على منصة «إكس»: «توصل نادي الكويت الرياضي إلى اتفاق مع نادي إيبسويتش تاون بشأن انتقال اللاعب سام مرسي إلى صفوف الزعيم».

وأضاف البيان: «ترحب إدارة النادي باللاعب وتتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة».

وتُعد هذه الصفقة أول تجربة عربية في مسيرة سام مرسي، الذي أمضى كامل مشواره الاحترافي داخل الملاعب الإنجليزية.

وكان مرسي قد شارك في 33 مباراة مع إيبسويتش تاون خلال الموسم الماضي في البريميرليغ، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.