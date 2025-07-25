أشاد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، بشخصيه مواطنه وقائد فريقه كريستيانو رونالدو.

وقال جيسوس لبرنامج «Primeira Pessoa» على قناة «RTP» البرتغالية: «رونالدو يتمتع بشخصية استثنائية، حتى في عمره البيولوجي، ولهذا السبب لا يزال يلعب كرة القدم رغم بلوغه سن الـ40، نفكر بنفس الطريقة خارج كرة القدم، أنا في السبعين من عمري، لكنني لا أشعر بذلك في حياتي النفسية والجسدية».

وأضاف: «كريستيانو أعظم شخصية إنسانية في العالم وأعظم شخصية مشهورة في العالم، تأثيره يتجاوز حدود كرة القدم، لا نعرف كيف نُقدّره في البرتغال».

وكان جيسوس اعترف أخيراً، بأن كريستيانو رونالدو هو سبب موافقته على عرض تدريب النصر، بعد أشهر من رحيله عن الهلال.

ويخوض «العالمي» معسكراً في النمسا، استعداداً للموسم الجديد 2025- 2026، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الاتحاد 19 أغسطس القادم، في نصف نهائي كأس السوبر.