يخوض منتخبنا الوطني السعودي تحت 23 عاماً اليوم (الجمعة) مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية في أوزبكستان، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026م.وسيلاقي الأخضر السعودي نظيره المنتخب الياباني، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت أوزبكستان (السادسة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب جار في العاصمة الأوزبكية طشقند.وكان المنتخب السعودي قد لعب المباراة الافتتاحية أمام منتخب أوزبكستان صاحب الأرض والجمهور وخسر الأخضر اللقاء بنتيجة 3/ 1، وجاء هدف «الأخضر» عن طريق اللاعب مراد خضري.ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم (الخميس) تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد الذين عالجوا أخطاء اللقاء الافتتاحي، وطبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة، ومن ثم تدرب اللاعبون على تنفيذ ركلات الترجيح.وسيخوض منتخبنا الوطني اللقاء بذات التشكيلة التي لعب بها لقاءه الافتتاحي والمكونة من: مهند اليحيى في حراسة المرمى، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد العسيري، سليمان هزازي، فيصل الصبياني، أيمن فلاتة، عباس الحسن، عبدالكريم دارسي، مراد خضري، ماجد عبدالله.الجدير بالذكر أن منتخب السعودية تحت 23 سنة يخوض هذه البطولة وسط غياب عناصر المنتخب الأساسي الذين شاركوا في بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) التي أقيمت في فرنسا الشهر الماضي وحقق فيها الأخضر المركز الثاني بعد خسارته في النهائي من المنتخب الفرنسي.ويشارك في هذه الدورة الدولية الودية بجانب الأخضر منتخبا أوزبكستان المستضيف، واليابان.