يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة مواجهة حاسمة في طريقه إلى نهائي بطولة غرب آسيا، عندما يلتقي نظيره البحريني «المستضيف» على صالة الشيخ عيسى بن راشد بمدينة الرفاع، مساء اليوم الجمعة.وتُعد هذه المواجهة من أصعب محطات الأخضر في مشواره، عطفاً على المنتخب البحريني المرشح للقب والذي تمكن من تجاوز المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 0، فيما تطور أداء منتخبنا الوطني السعودي في البطولة تدريجياً فبعد خسارة اللقاء الافتتاحي أمام قطر بنتيجة 0/ 3، وخسر بعدها من المنتخب الكويتي بنتيجة 2/ 3، تمكن نجوم الأخضر من تحقيق الانتصار في آخر لقاءات المجموعة على حساب منتخب عمان بنتيجة 3/ 0، ليتأهل لربع نهائي المسابقة ويلاقي منتخب الأردن، واستطاع لاعبو المنتخب السعودي من مواصلة تألقهم وتفوقوا بنتيجة 3/ 0، ليتأهل منتخبنا لنصف النهائي ويضرب موعداً مع نظيره المنتخب البحريني في لقاء لن يقبل القسمة على اثنين، ورغم قوة المنتخب البحريني إلا إن نجوم الأخضر قادرون على الفوز والتأهل للنهائي المرتقب.من جهة أخرى، أنهى الأخضر السعودي تحضيراته يوم أمس (الخميس) على صالة عالي بمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركّز الجهاز الفني على الجوانب الذهنية، والتدرب على حوائط الصد والإرسالات القوية وتم شرح نقاط الضعف في المنتخب البحريني.ويسبق لقاء السعودية والبحرين مواجهة نصف النهائي الأخرى بين المنتخب القطري والمنتخب العماني عند الـ 05:00 مساءً، علمًا أن الفريقين التقيا في الدور التمهيدي وانتهى اللقاء لصالح قطر بنتيجة 3/ 1 وكانا في مجموعة منتخبنا الوطني.