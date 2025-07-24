تعاقد فريق أي سي ميلان الإيطالي مع اللاعب الإكوادوري بيرفس إستوبينان قادماً من فريق برايتون الإنجليزي بعقد يمتد إلى 30 يونيو 2030.وأكد النادي الإيطالي في بيان أصدره: «يسر نادي ميلان أن يعلن عن انضمام بيرفس إستوبينان إلى صفوفه بشكل دائم قادماً من نادي برايتون آند هوف ألبيون، المدافع الإكوادوري وقّع عقداً مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2030، وسيرتدي إستوبينان القميص رقم 2 مع الفريق».ويعد إستوبينان أول لاعب إكوادوري يمثل الفريق الإيطالي وحل بدلاً عن الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي انتقل لنادي الهلال مطلع هذا الشهر بعقد يمتد لـ3 مواسم.وتعد هذه الصفقة الرابعة لفريق ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الساخنة بعد الصفقة الأهم بانضمام النجم الكرواتي لوكا مودريتش قادماً من ريال مدريد بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لعام إضافي واحد، وسيرتدي مودريتش القميص رقم 14، وكانت أولى صفقات النادي الميلاني مع اللاعب صامويل ريتشي القادم من نادي تورينو بعقد لمدة 4 سنوات، حيث يمتد حتى يونيو 2029، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وبلغت قيمة الصفقة نحو 23 مليون يورو، وكذلك صفقة الحارس الإيطالي بيترو تيراتشيانو الذي انضم لصفوف الفريق قادماً من فيورنتينا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.وبدأ فريق ميلان استعداداته للموسم المقبل بمعسكر في دبي الإماراتية ومن ثم غادر إلى سنغافورة التي يتواجد فيها الآن، وخاض أول لقاءاته الودية أمام أرسنال وانتصر بركلات الترجيح.