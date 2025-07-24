كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، تحركات شرفية نصراوية لتوحيد الصف واختيار شخصية لتزكيتها في انتخابات المؤسسة غير الربحية التي ستنطلق الأحد القادم، إذ تم الاتفاق على تقديم قائمة واحدة برئاسة عبدالله الماجد الرئيس الحالي لمؤسسة النصر غير الربحية، الذي من المرجح أن يتقدم بقائمته الجديدة التي ربما يتم تطعيمها ببعض الأسماء الجديدة.من جانب آخر، ينضم مساء اليوم (الخميس)، إلى معسكر الفريق في النمسا الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزملاؤه الدوليون السعوديون الستة «نواف العقيدي، عبدالإله العمري، سالم النجدي، نواف بوشل، علي الحسن، وأيمن يحيى». وكشفت مصادر «عكاظ»، أن المدرب خيسوس وضع لهم مسبقاً برنامجاً إعدادياً مبسطاً خارج المعسكر، عبارة عن برنامج بدني يشتمل على سباحة وجري وحديد، حتى يكونوا أكثر جاهزية حال انضمامهم للمجموعة الموجودة حالياً في النمسا.