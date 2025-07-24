في واحدة من أبرز مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية، تغيّرت وجهة المدافع السلوفاكي دافيد هانكو، لاعب فينورد الهولندي، من نادي النصر إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال ساعات قليلة فقط.

وكان النصر قد توصل إلى اتفاق نهائي مع فينورد لضم هانكو مقابل 33 مليون يورو، إضافة إلى بعض الحوافز، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

لكن بشكل مفاجئ، تراجع النصر عن الصفقة في اللحظات الأخيرة، رغم استعداد اللاعب للخضوع للفحص الطبي، وبدء الانتظام في تدريبات «العالمي».

واستغل أتلتيكو مدريد تعثّر الصفقة، وسرعان ما دخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الهولندي، ليعلن توصله إلى اتفاق لضم هانكو، بانتظار اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقد رسمياً.

يُذكر أن عقد هانكو مع فينورد يمتد حتى 2028، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 30 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».