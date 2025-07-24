‎أفادت وسائل إعلام كاميرونية أن صامويل إيتو النجم السابق لأندية برشلونة والإنتر وأنجي والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم يواجه تهماً بسرقة 600 ألف دولار.وأوضحت أنّ المبلغ المقصود كان من المفترض أن يدفع للمنتخب الكاميروني لقاء خوضه مباراة ودية أمام منتخب المكسيك عام 2023، والتي أقيمت في الولايات المتحدة، إلا أن لاعبي المنتخب لم يتسلموا مستحقاتهم المالية حتى الآن.‎ووفقاً للتقارير، تم تقديم شكوى ضد إيتو إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI ووزارة العدل الأمريكية.‎ورغم أن الشكوى لا تتضمن اتهاماً مباشرا لإيتو، فإنه بصفته رئيساً للاتحاد، يعد المسؤول الأول عن توزيع الأموال.