تعرض الاتحاد للخسارة بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، من نظيره فنربخشة التركي، في أول لقاءاته الودية استعداداً للموسم الرياضي القادم.دخل الاتحاد لقاءه الودي الأول بتشكيلة مكونة من حامد الشنقيطي (حارس)، سعد الموسى، أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، معاذ فقيهي، كانتي، فابينهو، أوناي هيرنانديز، موسى ديابي، بيرغوين، كريم بنزيما، وبدأ فنربخشة اللقاء بقوة وسيطر على الكرة وسط تراجع لاعبي الاتحاد وتمكن يوسف نصيري من إحراز الهدف الأول لفنربخشة بعد مرور 9 دقائق فقط، وكاد كريم بنزيما يدرك التعادل بعد أن تلقى تمريرة مميزة من كانتي عكسها بنزيما برأسه للمرمى لكن الحارس تصدى لها بصعوبة، وعاد بنزيما ليتلقى تمريرة رائعة من بيرغوين لينفرد بالحارس ولكن حكم اللقاء أعلن عن حالة تسلل، ليعود فنربخشة للسيطرة مجدداً ويحرز الهدف الثاني عن طريق سيباستيان زيمانسكي (د:16).وفي الشوط الثاني أجرى الفريقان عدة تغييرات وتمكن المعار من نادي النصر المهاجم جون دوران من إحراز هدفين لفريقه الجديد فنربخشة في الدقيقتين 77 و88، لينتهي اللقاء بفوز فنربخشة بأربعة أهداف دون مقابل.ومن جهة أخرى، يعود الاتحاد للتدريبات مجدداً لمواصلة معسكره الإعدادي في البرتغال، إذ سيخوض لقاءه الودي الثاني السبت القادم أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي.