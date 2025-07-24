اختُتمت اليوم (الأربعاء) التصفيات الأولية لبطولة العالم للبلياردو 2025، التي تستضيفها محافظة جدة للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 128 لاعباً من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 40 دولة، وتستمر منافساتها حتى 26 يوليو الجاري في «الصالات الخضراء»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة «ماتشروم»، وتحت إشراف وزارة الرياضة.وشهدت منافسات اليوم إقامة 64 مواجهة موزعة على مجموعتين (الفائزين– الخاسرين)، تأهل على إثرها 64 لاعباً إلى الدور الثاني، ومن المقرر أن تُقام غداً (الخميس) مباريات دور الـ64، ودور الـ32 بنظام «11 شوطاً» لكل مواجهة، على أن تنطلق أولى المباريات عند الساعة الواحدة ظهراً.وشهدت التصفيات مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها خروج المصنف الثاني عالمياً، السنغافوري ألويسيوس ياب، بعد خسارته أمام الفلبيني إيه جي ماناس بنتيجة 9-6. فيما واصل الأمريكي فيدور غورست، بطل العالم لنسختي 2019 و2024، تفوقه بفوزه على الإيطالي فرانشيسكو كانديلا بنتيجة 9-5، وخسر اللاعب السعودي محمد باعباد مواجهته أمام النمساوي ماكس ليشنر بنتيجة 9-1، بينما تفوق بطل العالم لعام 2017، الفلبيني كارلو بيايدو، على مواطنه لي فان كورتيزا بنتيجة 9-4، كما تمكن السعـودي فهد الضعيان من التأهل للدور ذاته «الـ 64» بعد فوزه على زميله خالد الغامدي 9-6.كما ودّع الألماني جوشوا فيلر، بطل العالم لعام 2018، البطولة بعد خسارته من الفنلندي ياني أوسكي بنتيجة 9-5، فيما تفوق البولندي فويتشيك شيفتشيك على الألماني المخضرم ثورستن هوهمان، بطل العالم لنسختي 2013 و2003، بنتيجة 9-3.واختتمت المفاجآت بخروج التايواني كو بينغ يي، بطل العالم مرتين، بعد خسارته أمام الفلبيني بيرني ريغالاريو، ليواصل الأخير سلسلة المفاجآت الفلبينية في البطولة.