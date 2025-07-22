أعلن أنمار الحائلي ترشحه مجدداً لرئاسة شركة نادي الاتحاد غير الربحية، مؤكداً تمسكه بالاستمرار في قيادة النادي خلال الموسم القادم.جاء ذلك في بيان رسمي، نشره الحائلي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مساء اليوم.وقال الحائلي في بيانه: «إلى جماهير الاتحاد العظيمة نبض هذا الكيان وروحه، إلى من وقفتم دوماً في الصف الأول في الفرح والحزن، في القمة وفي الشدة، كنتم السند والدرع، والفرح الذي لا يغيب، والهتاف الذي لا ينكسر».وأضاف الحائلي: «أعلن وبكل فخر وصدق ترشحي مجدداً لرئاسة نادينا الغالي، نادي الاتحاد العريق بتاريخه العظيم وجماهيره الوفية، وأعدكم أنني لن أدخر جهداً أو دعماً أو وقتاً في سبيل الحفاظ على مكتسباتنا، وتعزيز موقع الاتحاد في القمة، بما يليق بهيبة هذا النادي ومكانته».





من جانبه، بعث اقائد فريق الاتحاد كريم بنزيما برسالة دعم خاصة إلى أنمار الحائلي، بعد إعلان ترشحه لرئاسة النادي خلال الدورة القادمة، ونشر بنزيما رسالة عبر حسابه في "اكس" قال فيها: " بدأن هذا معا، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله".



وتعتبر رسالة بنزيما تأكيدا لدعمه الكامل لعودة أنمار الحائلي لرئاسة العميد، لمواصلة العمل على مشروع تطوير الفريق، والمنافسة على البطولات المحلية والآسيوية، في الموسم الرياضي الجديد.