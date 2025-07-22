ودع عبدالله الأسطا منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب بعد أن تولى المهمة عام 2023 عوضاً عن طلال آل الشيخ آنذاك.

إذ غرد الأسطا عبر حسابه بمنصة إكس: «كنت وما زلت وسأظل ابناً من أبناء كبير العاصمة، والوفاء له باقٍ ما بقي النبض، أتمنى التوفيق لرئيس النادي المكلف الأستاذ خليف الهويشان في مهمته، فهو رجل يعمل بإخلاص وتفانٍ، واضعاً مصلحة النادي فوق كل اعتبار، ومجسداً روح العاشق والمسؤول». وأضاف: «كما أتمنى التوفيق لأخي العزيز الدكتور محمد الناصر، المدير التنفيذي لكرة القدم، فـ«أبو فراس» يتمتع بكفاءة عالية ورؤية إدارية طموحة، وأراهن على نجاحه بثقة تامة لما يملكه من فكر واحترافية، وبدعم ووقفة الأمير عبدالرحمن بن تركي، سيعود الفريق ـ بإذن الله ـ إلى مكانه الطبيعي على منصات التتويج، منافساً على الذهب كما عهدناه.. فهذا هو الموقع الحقيقي لليث».

واختتم بقوله: «حان الآن موعد العودة للمدرج.. لتشجيع الليوث والوقوف خلفهم في كل خطوة، فكبير العاصمة يستحق أن نكون معه دائماً، في كل زمان ومكان».