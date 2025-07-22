أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشّح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية لأندية (الاتحاد، الأهلي، النصر، الهلال)، بدءاً من الأحد القادم.وفي هذا السياق، تود اللجنة التنويه إلى أن التنظيمات الجديدة التي تحكم علاقة المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، لا تشترط أن يكون أحد مُرشَّحَيْ المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، التي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.وفي حال عدم استيفاء تلك الاشتراطات، تقوم الجمعية العامة للشركة باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم لمجلس إدارة شركة النادي.وتأتي هذه التنظيمات بهدف تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة داخل منظومة الأندية، ما يسهم في استقرارها وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.