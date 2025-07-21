ينخرط قائد فريق الهلال سالم الدوسري في برنامج تأهيلي خاص عقب فراغه من الإجازة التي مُنحت له من قبل ناديه بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي، ويهدف الدوسري للتجهيز من كافة الجوانب اللياقية والبدنية والفنية؛ من أجل الاستحقاقات المحلية والقارية التي سيشارك فيها مع الزعيم في الموسم الرياضي الجديد.وكان الدوسري تعرّض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي في ختام مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى باتشوكا في اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل لا شيء للفريق الهلالي.يذكر أن الكابتن سالم الدوسري جدد عقده مع نادي الهلال لمدة موسمين، يمتد حتى العام 2027.انفوجرافيكمستجدات قائد الهلال سالم الدوسري- اللاعب يتمتع بإجازة من النادي عقب نهاية الموسم الرياضي الماضي- سيخضع لبرنامج لياقي وبدني وفني قبل خوض منافسات الموسم الجديد