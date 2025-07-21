أنهى فريق الاتحاد المرحلة الأولى من المعسكر (الأوروبي) في جيرونا الإسبانية، والتي ركز خلالها المدرب لوران بلان على رفع جاهزية اللاعبين اللياقية والبدنية. وبدأ الفريق الاتحادي المرحلة الثانية في الغارف البرتغالية، وركز المدرب خلال المناورة الكروية على النهج الفني، واستقر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة الودية الأولى ضد فريق فنار بخشة التركي، الساعة 10:00 مساء بعد غد (الأربعاء).وسيواصل الفريق الاتحادي خلال معسكره في الغارف البرتغالية خوض مباريات ودية أمام غيماريش البرتغالي، السبت القادم، وفولهام الإنجليزي، الأربعاء 30 يوليو الجاري، وبورتيمونينسي البرتغالي، السبت الثاني من أغسطس القادم.ويستعد الفريق الاتحادي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيشارك خلاله في أربع بطولات، محلياً «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا للنخبة».انفوجرافيكمباريات العميد الودية- الأربعاء 2025/7/23الاتحاد - فنار بخشة التركي- السبت 2025/7/26الاتحاد - غيماريش البرتغالي- الأربعاء 2025/7/30الاتحاد - فولهام الإنجليزي- السبت 2025/8/2الاتحاد - بورتيمونينسي البرتغالي