أنهى فريق الأهلي معسكره بالنمسا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، وخاض الفريق الأهلاوي مباراة ودية ضد فريق تيرول النمساوي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1/2. واطمأن المدرب ماتياس يايسله على جاهزية اللاعبين لياقياً وبدنياً قبل البدء في تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية في المرحلة الثانية في معسكر إيطاليا.من جانب آخر، يجري مدرب الأهلي ماتياس يايسله مناورة كروية من أجل اعتماد الأسلوب الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة نادي كومو الإيطالي بعد غد (الأربعاء) في البطولة الودية بإيطاليا، وسيواجه بعد ذلك الفائز من لقاء سيلتك الأسكتلندي وأياكس الهولندي يوم 27 أو 28 يوليو الجاري في البطولة الودية، وسينهي مرحلة الإعداج في إسبانيا بخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام إلتشي الإسباني يوم 1 أغسطس القادم، والثانية ضد العين الإماراتي يوم 5 أغسطس، قبل العودة إلى جدة لخوض مناف سات الموسم الجديد.