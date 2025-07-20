‎أعلن نادي الطلبة العراقي تعاقده مع المدرب القطري، طلال البلوشي، لقيادة الفريق خلال الموسم القادم خلفاً للمدرب باسم قاسم الذي انتهت رحلته بخروج الفريق من ربع نهائي كأس العراق.وذكر النادي في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الرسمي أن «القطري طلال البلوشي تم تعيينه مدرباً لكرة الأنيق في الموسم الجديد».‎وسبق للبلوشي أن قاد فريق زاخو في منافسات دوري نجوم العراق الموسم السابق لكنه غادر فريقه في منتصف أبريل الماضي، بعدما قدم استقالته على خلفية تراجع النتائج.‎واحتل نادي الطلبة المركز الرابع في جدول الترتيب العام في دوري نجوم العراق الموسم الماضي برصيد 63 نقطة.