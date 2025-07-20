علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الهلال يدرس العروض الاحترافية للأندية الراغبة في التعاقد مع النجم البرازيلي رينان لودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولا تمانع إدارة النادي في بيع عقد اللاعب أو إعارته لأي نادٍ، وستتضح الصورة في غضون الأسابيع القادمة، إذ تبقى في عقده مع الزعيم موسمان حتى صيف 2027.وانضم الظهير الأيسر رينان لودي إلى صفوف الهلال في يناير 2024، قادماً من مارسيليا الفرنسي بعقد لمدة ثلاثة موسم ونصف.وكانت إدارة نادي الهلال تعاقدت مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز قادماً من نادي إي سي ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لـ3 أعوام حتى نهاية الموسم الرياضي 2027 – 2028.ويعتبر ثيو هيرنانديز من أبرز النجوم الذين أبدعوا في الملاعب الأوروبية، ومثّل العديد من الأندية الكبيرة، أبرزها ريال مدريد الإسباني، الذي حقق معه ثلاثية كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني في عام 2017، إلى جانب تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2018، كما تألق مع إي سي ميلان الايطالي وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي عام 2022، وكأس السوبر الإيطالي مطلع عام 2025.انفوجرافيكمستجدات عقد لودي مع الهلال- مدة العقد الحالي 3 مواسم ونصف- مضى منه موسم ونصف- تبقى في العقد موسمان