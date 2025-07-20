تتجه بعثة فريق الأهلي بعد غدٍ الثلاثاء إلى إيطاليا لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، وسيشارك خلالها في البطولة الودية ويستهل مبارياته بمواجهة نادي كومو الإيطالي الأربعاء القادم، وسيلتقي بعد ذلك مع الفائز من مواجهة سيلتك الأسكتلندي وأياكس الهولندي يوم 27 أو 28 يوليو الجاري.وسينضم اللاعبون الدوليون لمعسكر الفريق الكروي في إيطاليا، بعد تمتعهم بإجازة إثر مشاركتهم مع المنتخب السعودي الأول في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، وهم (فراس البريكان، ومحمد بكر، وعبدالرحمن الصانبي، وزياد الجهني، وعلي مجرشي).وسيختتم الفريق الأهلاوي معسكره الحالي بالنمسا غداً (الإثنين) ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي التي خاض خلالها لقاءً ودياً ضد فريق تيرول النمساوي وانتهى لصالح الأهلي بنتيجة 1/2، ويسعى المدرب ماتياس يايسله لتنفيذ اللاعبين للبرنامج الإعدادي بالشكل المناسب والتحضير لبطولات الموسم الجديد.