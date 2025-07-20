يسعى مدرب النصر جيسوس لاستغلال معسكر الفريق الكروي الأول في النمسا لرفع المعدلات اللياقية للاعبين وتجهيزهم لخوض أولى المباريات الودية أمام فريق يوهان سانت النمساوي، التي ستقام السبت القادم.ووصلت بعثة النصر إلى النمسا اليوم (الأحد)، لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي حتى الرابع من أغسطس القادم، وضمت قائمة الفريق التي اختارها جيسوس للمعسكر «الأوروبي» كلاً من: بينتو ماثيوس، راغد النجار، مبارك البوعينين، نادر الشراري، سلطان الغنام، عواد أمان، ماجد قشيش، عبدالعزيز الفرج، مارسيلو بروزوفيتش، عبدلله الخيبري، عبدالملك الجابر، عبدالمجيد الصليهم، سعود حقوي، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن غريب، أنجيلو غابرييل، ويسلي تيكسيرا، ساديو ماني، محمد مران، مشاري النمر، وسامي النجعي الذي سيكمل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.وأشار نادي النصر إلى أن معسكره سيشهد انضمام كل من نواف العقيدي، ونواف بوشل، وسالم النجدي، وعبدالإله العمري، وعلي الحسن، وأيمن يحيى، ومحمد سيماكان، وكريستيانو رونالدو.ويستعد الفريق النصراوي للموسم الجديد الذي سيخوض خلاله أربع بطولات، محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).انفوجرافيكالمباراة الودية الأولىالسبت 2025/7/26النصر - يوهان سانت