حصد فريق دهوك لقب كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على زاخو بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.وقاد المدرب سليمان رمضان فريق دهوك لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي الذي ضمن له أيضاً المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2.وشهدت المباراة توتراً كبيراً خاصة في الوقت الإضافي بعدما ألغى الحكم القطري سلمان فلاحي ركلة جزاء لصالح دهوك عقب مراجعة تقنية الفيديو.وتصاعدت الأحداث في ركلات الترجيح بعدما أعاد الحكم تنفيذ الركلة الأخيرة التي تصدى لها الحارس علي كاظم من لاعب دهوك كريم درويش؛ بداعي تقدم الحارس عن خط المرمى وهو ما أثار اعتراضات قوية من جانب لاعبي زاخو بقيادة أمجد عطوان، الذي دخل في نقاش حاد مع الحكم.وتطورت الأمور إلى اشتباك بالأيدي بين أحد إداريي دهوك وأمجد عطوان مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجه الإداري.وبعد مراجعة الفيديو أعاد الحكم تنفيذ الركلة لينجح كريم درويش في تسجيلها ويمنح فريقه اللقب.ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ توجه درويش بعد الركلة إلى مدرجات جماهير زاخو، ورفع قميص فريقه في لقطة استفزازية أثارت الغضب داخل الملعب.