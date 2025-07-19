ينضم قائد الفريق النصراوي كريستيانو رونالدو، والمدافع محمد سيماكان والنجوم الدوليون نواف العقيدي، ونواف بوشل، وسالم النجدي، وعبدالإله العمري، وعلي الحسن، وأيمن يحيى، إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا.من جانب آخر، تغادر بعثة الفريق النصراوي اليوم الأحد إلى النمسا لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي لمدة أسبوعين، ومن ثم المغادرة للبرتغال يوم الإثنين الـ4 من أغسطس القادم لمواصلة البرنامج الإعدادي من خلال المرحلة الثانية لمدة أسبوع واحد، بعد ذلك سيعود الفريق إلى الرياض الإثنين الـ11، على أن تطير البعثة النصراوية إلى هونغ كونغ الجمعة الـ15 على متن طائرة خاصة، من أجل التحضير لمواجهة فريق الاتحاد الثلاثاء 19 أغسطس، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.ويسعى المدرب جيسوس لتجهيز الفريق النصراوي لأربع بطولات، محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).انفوجرافيكمشاركات النصر بالموسم الجديدكأس السوبر السعوديدوري روشنكأس الملكدوري أبطال آسيا (2)