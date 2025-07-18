‏أعلن نادي اي سي ميلان رسمياً انضمام الحارس الإيطالي بيترو تيراتشيانو إلى صفوف الفريق قادماً من فيورنتينا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، كما ودع النادي حارسه ماركز سبورتيلو بعد انتهاء إعارته لفريق اتالانتا، وأكد النادي عبر حسابه الرسمي في «X» أن تيراتشيانو سيرتدي القميص رقم 1 مع الفريق، وبذلك سيكون الحارس البديل لمايك مينيون.وقال نادي أي سي ميلان الإيطالي في بيان رسمي: «يسر نادي أي سي ميلان أن يعلن انضمام بيترو تيراتشيانو إلى صفوف الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسم آخر».ولعب الحارس المولود عام 1990 في صفوف فريق فيورنتينا منذ عام 2018، وخاض معه 185 لقاء في جميع البطولات وحافظ على نظافة شباكه في 43 مباراة.وتعد هذه الصفقة الثالثة للفريق الإيطالي بعد الصفقة الأهم بانضمام النجم الكرواتي لوكا مودريتش قادماً من ريال مدريد بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لعام إضافي واحد، وسيرتدي مودريتش القميص رقم 14، وكانت أولى صفقات النادي الميلاني مع اللاعب صامويل ريتشي القادم من نادي تورينو بعقد لمدة 4 سنوات حيث يمتد حتى يونيو 2029، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وبلغت قيمة الصفقة نحو 23 مليون يورو.