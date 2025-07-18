الأهلي يلاقي تيرول ويغادر إلى إيطاليا

يخوض فريق الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة أولى لقاءاته الودية عند تمام الساعة السابعة من مساء اليوم (الجمعة) عندما يواجه فريق تيرول النمساوي في معسكره الإعدادي الحالي في النمسا، وسيغادر الفريق بعد هذا اللقاء إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة كأس كومو.وتشهد تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مدينة لنجنفيلد النمساوية تصاعداً ملحوظاً لاسيما بعد انضمام نجوم الفريق رياض محرز، وفرانك كيسييه، وإدوارد ميندي، وألان سان ماكسيمان، وميريح ديميرال، وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2025–2026، تحت إشراف المدير الفني الألماني ماتياس يايسله والجهاز الفني المساعد.وأدى الفريق تدريبات صباحية ومسائية في الأيام الماضية موزعة بين التمارين الميدانية في الملعب، وجلسات استشفائية والتمارين داخل الصالة الرياضية، مع تركيز الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي بشكل تدريجي، وإدخال تدريبات تكتيكية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الانسجام الفني بين اللاعبين وتطبيق فلسفة المدرب.ومن المنتظر أن ينضم خلال الأيام القادمة المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني، إضافة إلى لاعبي الفريق الدوليين الذين حصلوا على إجازة إضافية بعد انتهاء مشاركاتهم مع المنتخب السعودي الأول.ويعد المعسكر الصيفي إحدى الركائز الأساسية في خطة الإعداد التي وضعتها الإدارة الفنية، بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية، بما يعكس تطلعات النادي وطموحات جماهيره مع بداية الموسم الرياضي الجديد.