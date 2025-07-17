أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، مشاركة مصر في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب.

وذكر الاتحاد الخليجي في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»، أن منتخب مصر سيشارك في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب، التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

وسيشارك منتخب مصر في البطولة الخليجية، بدلاً من نظيره الإماراتي الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وتضم البطولة كلاً من: السعودية (المستضيف)، قطر، مصر، الكويت، عمان، البحرين، العراق، واليمن، حيث من المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، في إطار الاستعدادات المستقبلية للاستحقاقات القارية والدولية لمنتخبات الشباب.

وتٌجرى مراسم سحب قرعة بطولة كأس الخليج للشباب يوم الإثنين 28 يوليو الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).