علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الخلود اتفق مع النجم هتان باهبري على انضمامه لصفوف الفريق الكروي الأول بعقد لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي التعاون في يونيو الماضي. وكانت «عكاظ» قد أشارت في يوم 28 يونيو الماضي بخبر دخول نادي الخلود في مفاوضات مع باهبري من أجل التعاقد معه وسط منافسة من نادي النجمة.وجاء اختيار هتان باهبري لنادي الخلود كونه سيحظى من خلاله بفرصة اللعب، وحرص النادي على تلبية متطلباته كافة وفق العقد الاحترافي لموسم رياضي واحد.يذكر أن هتان باهبري شارك مع المنتخب السعودي في كأسي العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وخاض 5 تجارب احترافية في مسيرته الكروية بداية مع الاتحاد الذي حقق معه كأس الملك، والهلال الذي حصد معه العديد من البطولات المحلية والقارية، كما شارك مع الهلال في كأس العالم للأندية، إلى جانب تمثيله أندية الشباب والتعاون والخليج.