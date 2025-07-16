تقام يوم غد (الخميس)، قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي سيقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.ويستضيف مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور مراسم القرعة للملحق الذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر القادم بمشاركة 6 منتخبات، هي منتخبنا الوطني وقطر وإندونيسيا والعراق والإمارات وعمان، وسيتم تقسيم المنتخبات خلال منافسات الملحق إلى مجموعتين، تضم كل واحدة منها 3 فرق، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المرتقبة في العام القادم، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وستقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع، إذ تم تأكيد الاتحادين القطري والسعودي لكرة القدم كجهتين مضيفتين للمباريات خلال الشهر الماضي.وتسعى سلطنة عمان لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى كأس العالم، في حين تطمح كل من إندونيسيا، العراق، والإمارات للظهور الثاني في تاريخها، بينما تأمل قطر والسعودية في بلوغ النهائيات للنسخة الثانية على التوالي.وسيتم توزيع المنتخبات على 3 مستويات استناداً إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات قارة آسيا، والذي أُعلن خصيصاً يوم 13 يونيو الماضي من أجل استخدامه في مراسم القرعة.وستوضع الفرق في 3 أوعية، على أن يتم ضمان عدم وقوع قطر والسعودية، بصفتهما البلدين المضيفين للمباريات، في ذات المجموعة، فيما جاء توزيع المستويات على النحو التالي:المستوى الأول: قطر، السعودية.المستوى الثاني: العراق، الإماراتالمستوى الثالث: سلطنة عمان، إندونيسيا.وبعد نهاية منافسات الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة عبر مواجهتين ذهاباً وإياباً تقامان يومي 13 و18 نوفمبر القادم، إذ سيحدد هذا الدور الإقصائي المنتخب الآسيوي الذي سيمثل القارة في الملحق العالمي، والذي يمنح فرصة أخيرة للتأهل إلى كأس العالم.وتجرى قرعة لاحقة لتحديد مستضيف كل من مباراتي الذهاب والإياب في هذا الدور عقب قرعة دور المجموعات من الملحق.