واصل فريق أتليتكو مدريد الإسباني سلسلة تعاقداته الصيفية الساخنة بعد خطفه للموهبة الأرجنتينية تياغو المادا لاعب بوتافوغو البرازيلي بصفقة بلغت 40 مليون يورو.وكان فريق أتلتيكو مدريد قد تعاقد مع لاعب خط وسط المنتخب الأمريكي جوني كاردوسو قادماً من ريال بيتيس، كما تم التعاقد مع الظهير الأيسر الإيطالي ماتيو روجيري (22 عاماً) قادماً من أتالانتا رغم رغبة النادي المدريدي بالتعاقد مع ثيو هيرنانديز، لكنه اختار الهلال على أتلتيكو مدريد، وكانت ثالث الصفقات الدولي الإسباني أليكس باينا (23 عاماً) قادماً من فياريال، بعقد يمتد لخمس سنوات وبمبلغ 50 مليون يورو، وبعد حمايته لشباك أتلتيكو مدريد بالإعارة في الموسم الماضي بادرت إدارة النادي المدريدي لشراء عقد الحارس الأرجنتيني الدولي خوان موسو (31 عاماً) من ناديه السابق أتالانتا الإيطالي.وبهذه الصفقات الخمس يبحث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدرب الأنجح في تاريخ أتلتيكو مدريد لإعادة هيبة الفريق الذي سيقوده للموسم الـ14 على التوالي وتعويض إخفاق الموسم الماضي الذي غاب فيه الفريق المدريدي عن تحقيق البطولة وخرج من آخر بطولة وهي كأس العالم للأندية 2025 التي اختتمت أخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية بخروجه من دور المجموعات بفارق الأهداف بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، فيما احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني وغادر كأس الملك في نصف النهائي من أمام حامل اللقب برشلونة.