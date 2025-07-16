كلّفت وزارة الرياضة الرئيس التنفيذي الحالي خليف الهويشان برئاسة نادي الشباب حتى نهاية الموسم الجديد بعد استقالة محمد المنجم، الذي انتُخِب رئيساً قبل نحو عامين، من منصبه مطلع يونيو الماضي.ويشغل الهويشان منصب الرئيس التنفيذي في النادي قبل أن يتم تكليفه برئاسة النادي، ومن المتوقع أن يضم مجلس إدارته أسماء جديدة.وتفاعلت الجماهير الشبابية مع قرار وزارة الرياضة، بتكليف خليف الهويشان رئيساً للنادي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة «إكس»، وأنه رجل المرحلة المناسب لقيادة الشباب.