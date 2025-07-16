أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد، أن حارس مرمى الفريق الكروي الأول بريدراغ رايكوفيتش سيواصل برنامجه التأهيلي خلال فترة الإعداد بالمعسكر «الأوروبي» في مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية، والذي يستمر إلى الثامن من أغسطس القادم.وكان الحارس الاتحادي رايكوفيتش أجرى عملية جراحية ناجحة في بداية شهر يونيو الماضي، وذلك في مدينة توركو الفنلندية، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام نادي الشباب، وأُجريت العملية الجراحية تحت إشراف الجراح المتخصص البروفيسور لاسي لمباينين، بحضور طبيب الفريق الاتحادي الدكتور سيرجيو غوميز، وانخرط عقب ذلك رايكوفيتش في برنامج تأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، وبالتنسيق المباشر مع الطبيب الجراح المشرف على حالته.وكان نادي الاتحاد أعلن في مطلع أغسطس 2024 تعاقده رسمياً مع الحارس الصربي الدولي بريدراغ رايكوفيتش قادماً من ريال مايوركا الإسباني بعقد لمدة 4 سنوات.من جانب آخر، بدأ الفريق الاتحادي برنامجه الإعدادي في مدينة جيرونا الإسبانية، وركز المدرب لوران بلان على رفع المعدلات اللياقية للاعبين، قبل تنفيذ الجانبين الفني والتكتيكي استعداداً لخوض عدد من المباريات الودية، والتي يستهلها بلقاء فريق الاتحاد تحت 21 عاماً، ثم مواجهة فنربخشة التركي.ويستعد العميد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي تنتظره خلاله أربع بطولات: محلياً «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقارياً: «دوري أبطال آسيا للنخبة».