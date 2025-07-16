علمت «عكاظ» من مصادرها، أن إدارة نادي الهلال تدرس تمديد عقد النجم البرتغالي روبن نيفيز بتوصية من المدرب الإيطالي إنزاغي، وسيتم التفاوض معه على كافة التفاصيل المتعلقة بتمديد عقده مع النادي في غضون الأيام القادمة، إذ ينتهي عقده الحالي صيف 2026، وتهدف إدارة النادي للمحافظة على مكتسبات الفريق الكروي الفنية، إذ يعتبر اللاعب إحدى الركائز الأساسية في خارطة الزعيم.وتألق نيفيز مع الزعيم في الموسمين الماضيين، وساهم مع زملائه في تحقيق أربع بطولات مع الفريق الهلالي (كأس السوبر مرتين، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، إلى جانب تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.يذكر أن نادي الهلال أعلن في يونيو 2023 تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 3 أعوام، وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في الفئات العمرية لنادي بورتو البرتغالي قبل الوصول إلى الفريق الأول في عام 2014 حتى 2017 عندما انضم إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.انفوجرافيكمستجدات عقد نيفيز مع الهلال- مدة العقد الحالي 3 سنوات- بداية العقد في يونيو 2023- نهاية العقد صيف 2026