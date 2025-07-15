يحسم مدرب الشباب إيمانويل الغواسيل، مصير أجانب الفريق خلال معسكر النمسا الذي سينطلق الإثنين القادم، في ظل رغبة مسؤولي النادي في تدعيم الفريق بلاعبين أجانب مميزين للموسم الجديد.ويخضع لاعبو الفريق الشبابي للفحوصات الطبية حاليا، قبل المغادرة للنمسا للانخراط في المعسكر الخارجي الذي سيستمر 23 يوما، تحت إشراف المدرب إيمانويل الغواسيل.وسيخوض الفريق في معسكر النمسا أربع مباريات ودية، (الأولى) أمام الغرافة القطري الأحد 28 يوليو الجاري، و(الثانية) ضد الشارقة الإماراتي السبت 3 أغسطس القادم، و(الثالثة) أمام الشحانية القطري الثلاثاء 6 أغسطس، و(الرابعة) الإثنين 12 أغسطس ستحدد لاحقا، وستعود بعثة الفريق للرياض الثلاثاء 13 أغسطس.مشاركات الشباب في الموسم الجديد:- دوري روشن للمحترفين- كأس الملك- دوري أبطال الخليج