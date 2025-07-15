فتح مدرب النصر الجديد جيسوس والقائد كريستيانو رونالدو ملف اللاعبين الأجانب والمحليين الذين سيتم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبحسب مصادر «عكاظ»، هناك ملفات لنجوم عالميين ومحليين مميزين سيتم التعاقد معهم وفق احتياجات الفريق الفنية. ويهدف المدرب جيسوس ورونالدو لصنع فريق قادر على المنافسة على البطولات في الموسم الرياضي الجديد، الذي تنتظره خلاله أربع بطولات، محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).من جانب آخر، يبدأ المدرب جيسوس العملبعد غد الخميس باجتماع مع اللاعبين عقب التجمع بالرياض؛ لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، قبل السفر الأحد القادم إلى النمسا لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي الذي يستمر أسبوعين، ومن ثم المغادرة للبرتغال يوم الإثنين الـ4 من أغسطس القادم لبدء المرحلة الثانية لمدة أسبوع واحد، بعد ذلك سيعود الفريق إلى الرياض الإثنين الـ11، على أن تطير البعثة النصراوية إلى هونغ كونغ الجمعة الـ15 على متن طائرة خاصة، من أجل التجهيز النهائي لمواجهة فريق الاتحاد الثلاثاء 19، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.استعدادات فريق النصر:- التجمع بالرياض الخميس القادم.- المرحلة الأولى في النمسا لمدة أسبوعين.- المرحلة الثانية في البرتغال لمدة أسبوع واحد.- العودة للرياض 8 أغسطس القادم.- السفر لهونغ كونغ 15 أغسطس القادم.