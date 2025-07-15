أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، تنظيم مملكة البحرين للنسخة الـ 26 من البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة الوطنية للرجال، وذلك بعد اعتذار الاتحاد التونسي عن تنظيم الحدث.وجاءت استضافة البحرين لهذه البطولة بعد أن تقدّم الاتحاد البحريني لكرة السلة بطلبٍ عاجلٍ إلى الاتحاد العربي لاستضافة البطولة، إذ تُمثّل فرصة لتعزيز روح المنافسة الرياضية والتواصل بين المنتخبات في الوطن العربي.ومن المقرر أن تنطلق البطولة في موعدها المقرر سلفاً يوم 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وستشهد مشاركة نخبة من المنتخبات العربية في منافسات يتوقع أن تكون قوية ومثيرة.