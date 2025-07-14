ينضم اللاعبون الدوليون الأسبوع القادم، لمعسكر فريق الأهلي خلال المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي في إيطاليا، ويتمتع اللاعبون الخمسة (فراس البريكان، ومحمد بكر، وعبدالرحمن الصانبي، وزياد الجهني، وعلي مجرشي)، بإجازة بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي الأول في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف».من جانب آخر، يواصل الفريق الأهلاوي برنامجه الإعدادي في معسكره الحالي بالنمسا بقيادة المدرب ماتياس يايسله، الذي يسعى لتجهيز الفريق لياقياً وبدنياً وفنياً لخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق تيرول النمساوي يوم الجمعة القادم.وسيخوض فريق الأهلي في المرحلة الثانية بإيطاليا مباراته الودية الثانية أمام نادي كومو الإيطالي يوم 23 يوليو، وسيلتقي في ثالث لقاءاته الودية الفائز من مواجهة سيلتك الأسكتلندي وأياكس الهولندي يوم 27 أو 28 يوليو في البطولة الودية بإيطاليا، وينهي مبارياته بوديتين، أمام إلتشي الإسباني يوم 1 أغسطس القادم، والعين الإماراتي يوم 5 أغسطس في إسبانيا، قبل العودة إلى جدة للبدء في خوض منافسات الموسم الجديد.