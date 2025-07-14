أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد، أن النجم الجزائري حسام عوار مستمر مع الفريق، ولم يتم الحديث حيال مستقبله الاحترافي مع النادي، مبيناً أن عقد اللاعب مع العميد ينتهي في يوليو 2028 .ونجح عوار في المساهمة مع الفريق الاتحادي في تحقيق بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك في الموسم الماضي، ليحصد العميد الثانية المحلية.من جانب آخر، يبدأ الفريق برنامجه الإعدادي بمعسكر خارجي في مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية، وسيستمر المعسكر «الأوروبي» إلى الثامن من أغسطس القادم، وسيخوض الفريق عدداً من المباريات الودية، بداية بمواجهة فريق الاتحاد تحت 21 عاماً، ثم مواجهة فنربخشة التركي، وسيعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب لوران بلان على تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي تنتظر العميد خلاله أربع بطولات: محليا «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقارياً: «دوري أبطال آسيا للنخبة».انفوجرافيكعقد حسام عوار مع الاتحاد:- مدة العقد أربعة مواسم- مضى منه موسم واحد- تبقّى في عقده الحالي 3 مواسم