كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي الهلال تتجه لإعارة مهاجم الفريق عبدالله الحمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويشترط أن يكون لاعبا أساسيا في الفريق الذي سينضم له على الأقل من خلال مشاركاته أساسيا في أكثر من 15مباراة بمنافسات الموسم الرياضي الجديد.وتأتي هذه الخطوة من قبل نادي الهلال في إطار السعي لإعادة ترتيب صفوفه الهجومية وتوفير فرص أكبر للاعبين الشباب أو العناصر الجديدة التي ستنضم لتشكيلة الفريق الأول، فيما تمنح الإعارة للحمدان فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.‫ولعب الحمدان مع الهلال في الموسم الماضي 26 مباراة بمجموع 810 دقائق، منها 14 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل أربعة أهداف، وصنع ستة أهداف.