علمت «عكاظ» من مصادرها أن الحارس الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق الهلال في طريقه لتمديد عقده مع ناديه الحالي، بعد مفاوضات جارية بين الطرفين من أجل حسم ملف بقائه مع الزعيم حتى عام 2027، إذ ينتهي عقده مع الهلال في أغسطس 2026، وتهدف إدارة النادي للمحافظة عليه، إذ يعتبر إحدى الركائز الأساسية في خارطة الكتيبة الزرقاء.وكان الحارس بونو نجح مع الزعيم من خلال حضوره اللافت في كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب تحقيق أربع بطولات مع الفريق الهلالي (كأس السوبر مرتين، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك).يذكر أن نادي الهلال تعاقد مع حارس المرمى ياسين بونو قادماً من نادي إشبيلية الإسباني في أغسطس 2023، بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، وذلك حتى أغسطس 2026.