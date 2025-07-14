أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم (الإثنين) تعاقده مع الجناح السويدي روني بردغجي، قادماً من صفوف نادي كوبنهاغن الدنماركي.

وجاء في بيان النادي: «توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاغن إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب روني بردغجي، حيث سيوقع الجناح عقداً مع برشلونة يمتد لـ4 مواسم حتى 30 يونيو 2029».

روني بردغجي، الذي ينحدر من أصول سورية، وُلد في الكويت في 15 نوفمبر 2005، وانتقل إلى السويد مع عائلته في عام 2012، حيث حصل على الجنسية السويدية.

يُعرف بردغجي بمهاراته الفائقة وسرعته الكبيرة، إضافة إلى قدرته المميزة على تسجيل الأهداف، ما يجعله واحداً من أبرز اللاعبين الواعدين في المستقبل.