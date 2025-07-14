سيطر نجوم تشيلسى الإنجليزى على جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب التتويج باللقب مساء أمس الأحد على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، حيث توج كول بالمر بجائزة أفضل لاعب بعد تألقه

بشكل لافت في اللقاء النهائي ضد باريس سان جيرمان حيث سجل ثنائية للبلوز بجانب صنعه الهدف الثالث.

وقدم النجم الإنجليزي أداءً لافتاً في البطولة ليتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة العالمية بينما جاء البرتغالي فيتينا نجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني في ترتيب أفضل اللاعبين ثم مويسيس كايسيدو نجم تشيلسي في المركز الثالث.

وحصل روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي على جائزة القفاز الذهبي في البطولة كأفضل حارس بعد تألقه اللافت.. وحصد اللاعب ديسير دوي نجم باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد.

من جانبه، غونزالو غارسيا مهاجم ريال مدريد، حصد جائزة هداف كأس العالم للأندية حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً.

وحصل بايرن ميونخ الألماني على جائزة اللعب النظيف خلال البطولة العالمية.