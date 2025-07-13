تتواصل الاجتماعات والنقاشات الفنية بين المدرب لوران بلان، والمدير الرياضي رامون بلانيس، بحضور القائد كريم بنزيما، في معسكر الفريق الاتحادي بإسبانيا، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين وأجانب وفق حاجة الفريق الفنية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.من جانب آخر، يقود المدرب لوران بلان مرحلة الإعداد لفريق الاتحاد للموسم الرياضي الجديد، الذي تنتظر العميد فيه أربع بطولات: محليا «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقاريا: «دوري أبطال آسيا للنخبة»، إذ سينطلق المعسكر «الأوروبي» غدا (الإثنين)، في مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية، ويستمر إلى الثامن من أغسطس القادم، وسيركز بلان وطاقمه المساعد على رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً وتجهيزهم للمنافسات المحلية والقارية القادمة، وسيخوض الفريق عدداً من المباريات الودية، بداية بمواجهة فريق الاتحاد تحت 21 عاماً، ثم مواجهة فنربخشة التركي.وضمت القائمة 29 لاعباً هم: بريدراغ رايكوفيتش، أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، ماريو ميتاج، معاذ فقيهي، مهند شنقيطي، فابينهو، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نغولو كانتي، حامد الغامدي، محمد هزازي، حسام عوار، أوناي هرنانديز، عبدالإله هوساوي، نايف الجدعاني، ستيفن بيرغوين، عبدالرحمن العبود، أحمد الغامدي، موسى ديابي، عبدالعزيز البيشي، مروان الصحفي، كريم بنزيما، صالح الشهري وطلال حاجي.مستجدات فريق الاتحاد- معسكر العميد ينطلق بمدينتي جيرونا والغارف- يخوض الفريق مباراتين وديتين