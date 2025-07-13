يبدأ المدرب البرتغالي جيسوس مهمته الفنية بقيادة الفريق النصراوي في الموسم الجديد من خلال المعسكر الإعدادي الخارجي في (النمسا، والبرتغال)، وتنتظر العالمي استحقاقات محلية وقارية، ويتطلع النصراويون بأن يقود جيسوس الفريق لتحقيق البطولات، وسيتواجد القائد كريستيانو رونالدو في المعسكر «الأوروبي» بعد تمديد عقده مع النادي حتى عام 2027.من جانب آخر، يبدأ لاعبو الفريق النصراوي في التجمع بالرياض الخميس القادم، لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، قبل السفر الأحد القادم إلى النمسا لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي لمدة أسبوعين، ومن ثم المغادرة للبرتغال يوم الإثنين الـ4 من أغسطس القادم لمواصلة البرنامج الإعدادي من خلال المرحلة الثانية لمدة أسبوع واحد، بعد ذلك سيعود الفريق إلى الرياض الإثنين الـ11، على أن تطير البعثة النصراوية إلى هونغ كونغ الجمعة الـ15، من أجل التحضير لمواجهة فريق الاتحاد الثلاثاء 19، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.وتنتظر الفريق النصراوي أربع بطولات، محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).مشاركات النصر بالموسم الجديد- كأس السوبر السعودي- دوري روشن للمحترفين- كأس الملك- دوري أبطال آسيا 2