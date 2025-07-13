تقود الإدارة الأهلاوية ملف المفاوضات الجادة والمكثفة مع مدافع الفريق الكروي الأول التركي ميريح ديميرال لتمديد عقده إلى عام 2027، وإغلاق مفاوضات الأندية التي ترغب بالحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يعتبر ديميرال أحد الركائز الأساسية في الفريق الأهلاوي، وساهم مع زملائه اللاعبين في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.وخاض النجم ديميرال 65 مباراة منذ انتقاله لصفوف الأهلي في صيف العام 2023، وسجل هدفين، وصنع 4 أخرى.وقبل قدومه للأهلي لعب ديميرال مع أندية يوفنتوس، وأتالانتا، وساسولو الإيطالية، وألانياسبور التركي.