بات فريق باريس سان جيرمان على أعتاب كتابة تاريخ جديد عندما يواجه فريق تشلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية، وذلك عند تمام الساعة العاشرة من مساء غداً (الأحد) على استاد ميتلايف بولاية فلوريدا الأمريكية.يدخل فريق باريس سان جيرمان هذا اللقاء بعد مشوار حافل وقوي في البطولة بدأه بالفوز على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، ورغم خسارته في الجولة الثانية من بوتافوغو البرازيلي بهدف دون مقابل إلا أنه عاد وانتصر على سياتيل ساونديرز الأمريكي بهدفين دون مقابل ليتصدر مجموعته الثانية، وفي أدوار خروج المغلوب تفوق باريس على إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة، ومن ثم انتصر على بايرن ميونيخ 2/0، وفي نصف النهائي سحق باريس نظيره ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة، ليضرب موعداً مع تشلسي في النهائي. ويتميز الفريق الباريسي بقوته الهجومية، إذ أحرز هجومه 16 هدفاً، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد، ويبرز في الفريق حارسه الإيطالي دوناروما، والمغربي أشرف حكيمي، وقلبا الدفاع ماركينيوس وباشو، إضافة لثلاثي الهجوم ديزيري دوي، وعثمان ديمبيلي، وخفينشا كفاراتسخيليا.أما فريق تشلسي الإنجليزي فإنه تأهل للنهائي بعد مشوار صعب، إذ احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وخسارة، وواجه فريق بنفيكا البرتغالي في دور الـ16 وتفوق تشلسي بنتيجة 4/1 بعد أشواط إضافية، وفي دور ربع النهائي تفوق تشلسي على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2/1، وفي دوري نصف النهائي أزاح تشلسي الفريق البرازيلي الآخر فلومينينسي بنتيجة 2/0، وتمكن هجوم تشلسي من إحراز 14 هدفاً فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، ويبرز في الفريق الإنجليزي كل من: حارسه الإسباني روبرت سانشيز، والإسباني الآخر مارك كوكوريلا، ونجم الوسط كول بالمر، والمهاجم البرازيلي جواو بيدرو.ويسعى الفريقان إلى إنهاء الموسم الرياضي ببطولة تاريخية بعد أن ذاق كل منهما طعم البطولات لهذا الموسم، إذ حقق باريس سان جيرمان ثلاثية بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا، فيما حقق فريق تشلسي دوري المؤتمر الأوروبي.