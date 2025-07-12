أصبح مهاجم الفريق الشبابي عبدالرزاق حمدالله أحد العناصر الرئيسية في خط الهجوم الشبابي عقب إعلانه البقاء مع ناديه، إذ طالبت الجماهير الشبابية باستمراره في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي القادم 2025-2026، وسيصبح «الهداف التاريخي» لمسابقة دوري المحترفين، وهو الأمر المرجح حدوثه، خصوصاً مع ارتباطه بعقدٍ مع الليث حتى 2027، ومستوياته الرائعة.ويأتي تنافس السومة وحمدالله على لقب «الهداف التاريخي» لمسابقة الدوري السعودي منذ تطبيق نظام الاحتراف في موسم 2008-2009.يذكر أن رصيد عبدالرزاق حمدالله تجمّد عند الـ150 هدفاً، عبر تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي، منذ عام 2018 وحتى الآن؛ مع أندية «النصر، الاتحاد والشباب» ويطمح حمدالله لمواصلة تجاوز رقم المهاجم عمر السومة الذي يمتلك 155هدفاً بفارق 5 أهداف.انفوجرافيكالهدافان التاريخيان لدوري المحترفينالأول: عمر السومة 155 هدفاًالثاني: عبدالرزاق حمدالله 150 هدفاً