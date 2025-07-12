أبدى اللاعب ماجد عمر كنبه سعادته بالانضمام لنادي الخليج، متمنياً أن يوفق في محطته الاحترافية السادسة، ومقدماً شكره لوكيل أعماله على جهوده في انتقاله لنادي الخليج.وكان نادي الخليج، أعلن التعاقد مع اللاعب حتى عام 2027.وخاض ماجد عمر مع الفريق الشبابي الموسم الماضي 31 مباراة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر خلال 1,226 دقيقة لعب.وكان ماجد عمر مثل أندية ( الاتحاد، والأهلي، والباطن، والفتح والشباب).من جانب آخر، يقيم فريق الخليج معسكراً خارجيّاً في هولندا، خلال الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس القادم، بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.وقبل المغادرة إلى المعسكر الأوروبي، يعود الفريق الكروي إلى التدريبات على ملعب نادي الخليج بسيهات الأربعاء القادم، وتستمر حتى 24 يوليو الجاري، إذ سيخضع اللاعبون لبرنامج بدني وتمهيدي مكثف، استعداداً للمرحلة القادمة، وسيخوض فريق الخليج خلال المعسكر الخارجي 4 مباريات وديّة، خلال 14 يوماً في أغسطس القادم، وسيعود فريق الخليج لاستئناف تدريباته بعد معسكر هولندا على ملعبه يوم 17 أغسطس القادم.