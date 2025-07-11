بات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، قريباً للغاية من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن تتويج ديمبلي بالجائزة بات محسوماً، ويبدو من الصعب أن ينافسه أي لاعب آخر هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم باريس سان جيرمان عزز حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية بعد تألقه اللافت أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفاً في الفوز الكبير برباعية نظيفة.

وأضافت أن ديمبلي تُوّج مع فريقه هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا (ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة)، والدوري الفرنسي (فاز بجائزة هداف للمسابقة)، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، كما يقترب من حصد لقب كأس العالم للأندية، حيث يواجه فريقه تشيلسي في النهائي المرتقب الأحد القادم، إلى جانب فرصة المنافسة على كأس السوبر الأوروبي في أغسطس القادم أمام توتنهام.

وسجّل الدولي الفرنسي، في مركزه الجديد كمهاجم، 35 هدفاً هذا الموسم وقدم 15 تمريرة حاسمة في 52 مباراة، كما هز شباك كبار الفرق الأوروبية مثل ريال مدريد، بايرن ميونيخ، ليفربول، أرسنال، مانشستر سيتي، بالإضافة إلى أندية مارسيليا، ليون، وموناكو، كل ذلك عزز من مكانته كأبرز مرشح للكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الوحيد الذي كان يمكنه منافسة ديمبلي هو نجم برشلونة الشاب لامين يامال، الذي لعب دوراً بارزاً في تتويج البلوغرانا بالثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، السوبر الإسباني)، إلا أن خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، وخسارة منتخب إسبانيا نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، أضعف من فرصه في نيل الجائزة.

أما النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، فكان من أبرز المرشحين في بداية الموسم، إلا أن الخروج المبكر لفريقه من دوري أبطال أوروبا، والاكتفاء بلقب الدوري الإنجليزي، رغم أرقامه الفردية الرائعة، أنهى عملياً آماله في المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام.