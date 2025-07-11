أعلن نادي توتنهام هوتسبير تعاقده مع الغاني محمد قدوس، قادماً من صفوف وست هام، في إطار تعزيز تشكيلته استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يسرّنا أن نعلن عن التوقيع مع محمد قدوس قادماً من وست هام يونايتد، وذلك بشرط الحصول على تصريح العمل».

وأضاف: «المهاجم الدولي الغاني وقّع عقداً طويل الأمد، وسيحمل القميص رقم 20».

وبحسب تقارير صحفية، بلغت قيمة صفقة انتقال محمد قدوس إلى توتنهام 55 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن توتنهام أقال مؤخراً مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، رغم قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع الدنماركي توماس فرانك لخلافة المدرب الأسترالي في قيادة الفريق.