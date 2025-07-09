انطلق معسكر فريق القادسية الأول لكرة القدم الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد في هولندا،ويتضمن المعسكر أربع مباريات ودية في ثلاث دول (هولندا، وإسبانيا، وإنجلترا). وتواجه القادسية في أولى المباريات الودية سانت ترودين يوم 19 يوليو الجاري في هولندا، ثم يغادر الفريق إلى إسبانيا، يوم 26 من الشهر ذاته، ويلعب المباراتين الوديتين الثانية والثالثة أمام ليفانتي وإشبيلية يومي 31 يوليوالجاري، و4 أغسطس القادم، ثم يختتم الفريق تحضيراته بمواجهة نظيره نوتنغهام فورست الإنجليزي على ملعبه 9 أغسطس.ويختتم الفريق القدساوي معسكره الخارجي، يوم 10 أغسطس، ويعود للخبر قبل المغادرة إلى هونغ كونغ، التي تحتضن بطولة كأس السوبر السعودي، خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس.ويلاقي القادسية نظيره الهلال، 19 أغسطس، في النصف النهائي.