علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم الفرنسي نغولو نغولو كانتي، لايمانع من تمديد عقده الحالي مع نادي الاتحاد، والذي ينتهي في صيف 2026، مبديا في أكثر من مناسبة عن ارتياحه للحياة في السعودية، ولتجربته الاحترافي مع العميد.وكان كانتي تألق اللاعب مع الفريق الاتحادي وساهم مع زملائه في التتويج بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك بحصد الثنائية المحلية في الموسم الماضي.وأوضحت المصادر أن الإدارة الرياضية تهدف لدعم استقرار الفريق الأول، والمحافظة على مكتسبات الفريق الاتحادي في السنوات القادمة، وتضع ملف تمديد عقد كانتي ضمن أبرز الملفات التي سيتم حسمها قريباً.وكان نغولو كانتي، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاث سنوات، ينتهي في 2026.عقد كانتي مع الاتحاد:- مدة العقد ثلاث سنوات- البداية في يونيو 2023- النهاية في يونيو 2026